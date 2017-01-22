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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

22 Ocak 2017, Pazar 18:27
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Ankara istikametine seyreden Hatice Aydın'ın kullandığı 35 AY 0874 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Lami Özen'e çarptı. 

Çarpmasın etkisiyle sürüklenen Özen, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambülansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA

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