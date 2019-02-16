Kocaeli'de yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.
Alınan bilgiye göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri kıyıda hazır bekletildiği konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenildi.
AA