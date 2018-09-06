Yeni Asya okurları Kocaeli’nde Nur’lu buluşma gerçekleştirerek hasret giderdi.

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel ‘Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği’ geçtiğimiz Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli il ve ilçelerindeki Yeni Asya Okuyucularının yanı sıra Düzce, Yalova, İstanbul, Adapazarı, Bursa illerinden de birçok dâvetli katıldı. Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Şemsettin Çakır, Rifat Okyay, Bilal Sürücü, Ali Vapurlu, Hayrettin Huyut, Sabahattin Boyacı, Bahattin Yavuz ve Seyda Durgun ile Yeni Asya Vakfı Sekreteri İbrahim Şencan, gazetemiz yazarlarından Abdil Yıldırım, Mehmet Ali Kaya, son şahitlerden Erdoğan (Rıdvan) Utangaç’ın da katıldığı program, sabah kahvaltısı ile başladı.

17 Ağustos’ta vefat edenler de unutulmadı

Programa katılan okurlarımız birbirleri ile sohbet ederek hasret giderdiler. Halat çekme, sandalye kapma oyunları düzenlenerek çocukların ve ailelerinin neşeli vakit geçirdiği piknikte, öğlen namazının ardından 17 Ağustos’ta meydana gelen depremde vefat eden başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün vefat edenler için Kur’ân-ı Kerîm okundu ve yapılan duâ ile vefat edenler anıldı.

Yavuzyiğitoğlu: Bu programlar sıklaştırılmalı

Program Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun selâmlama konuşması ile devam etti. Yavuzyiğitoğlu, bu tür organizasyonlara önem verdiklerini, bay bayan çoluk çocuk hizmetimizin bütün fertlerinin bir araya gelerek kaynaşmaya vesile olduğunu, şahsı manevinin tecellisi açısından müfritane irtibatın ehemmiyeti ile bu tür programların bütün mahallerde sık sık yapılması gerektiğin vurguladı.

Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Okyay’ın yapmış olduğu Risale-i Nur dersi ile devam eden programda yine Yönetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu ile Bursa’dan programa katılan Orhan Kaşlıoğlu’nun kısa birer selâmla konuşması ile devam etti. İkram ve sohbetler ile devam eden program seneye buluşmak dileği ile kucaklaşılarak son buldu.

Şemseddİn Çakır: Kardeşlik ve huzur pikniği

Geleneksel buluşma günlerimizden biri olan ‘Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği’ bölge ve memleketimizin çeşitli mahallerinden gelen temsilcilerimizle şenlenerek icra edilmiştir. Milletimizin en çok irtibat ve ittifaka muhtaç olduğu ve Bediüzzaman Hazretlerinin bu devirde müfritâne irtibat ikazının bir tezahürüydü bu buluşmamız. Okunan hatim, yapılan dua ve konuşmalarlad a bu temenniler dile getirilerek dava arkadaşlarımız maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeçeklerini lisan-ı hal ve kalleriyle ifade etmişlerdir.

Bu günlerin diğer sevindirici en mühim olayı ise, Risale-i Nurlara değil Türkiye ve âlem-i İslâmın, bütün insaniyetin çok büyük ihtiyacının olduğunu AİHM’in Rusya’da Risale-i Nurlar hakkında verilen olumsuz mahkeme kararının bozulması ve Rusya yönetimine verilen ceza idi. Bu müjdeli haber de pikniğimizin gündeminde idi. Binler şükre vesile olan sevindirici haber deccaliyetin yediği son tokatlardan biri olarak değerlendirildi. Daha nice müjdeli haberlerde buluşmak ümidiyle dostlarımızla vedalaştık.

HABER: NURULLAH ÖZEN