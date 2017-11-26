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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Komandolar tarafından didik didik aranıyorlar!

26 Kasım 2017, Pazar 17:01
Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup terörist arasında çıkan çatışma ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 3 sırt çantası, 1 Kalaşnikof tüfek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genişletilen operasyonlar sürerken, alınan tedbirler iki katına çıkartıldı. Kırsalda 40 santimi ulaşan karda terör örgütü mensuplarının sıkıştırıldığı öğrenildi.

Yağlıdere'ye bağlı Suludüz Yaylası'ndaki bir evden dün hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zırhlı araçlarla bölgeye ulaşan askerler ile PKK'lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonlar sırasında, terörist gruba ait olduğu değerlendirilen 3 sırt çantası ile 1 Kalaşnikof tüfek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Çantalarda ayakkabı, ekmek, kuru gıda, yatak, mont, telsiz ile diğer yaşam malzemeleri bulundu.

MALZEMELERE ÖZEL İNCELEME

Terör örgütüne ait ele geçirilen malzemeler oluşturulan özel ekip tarafından en ufak ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Ekipler, özellikle ele geçirilen gıda malzemelerini nereden temin edebileceği konusunda da bilgi edinerek terörist grubunun izini sürecek.

Öte yandan çantalarda ele geçirilen eşyalar üzerinde özel ekip kriminal incelemeler de bulunacak.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Yaşanlar üzerine operasyonları artıran güvenlik güçleri, PKK’nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi ya da sonrasında bölgede hareketlilik yaşanabileceği değerlendirerek önlemlerini iki katına çıkarttı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da havadan destek verdiği operasyonlar kapsamında takviye birlikler de katılacak. Özellikle kış dönemi başlangıcında örgüte katılım olabileceği yönünde alınan bilgi üzerine ise çok sayıda güvenlik mensubu kırsalda birçok giriş-çıkış noktasına konuşlandırıldı. Son günlerde ele geçirilen yaşam malzemeleriyle zor duruma düştüğü düşünülen grubun bölgede sıkıştığı da belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Teröristlerle sağlanan sıcak temas, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklanan ailenin kaldığı yaylada gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan PKK'lı terörist 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan'ın ifadesi doğrultusunda, Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında yaşayan B.K. ve eşi G.K.'nin terör örgütüne yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiş, şüpheli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

KARADENİZ'İN HAVASINDA BARINAMADILAR

PKK'lı teröristlerin, Karadeniz'in kendine has doğa şartlarına uyum sağlayamadığı, ormanlarda çoğalan yaban hayvanları nedeniyle de korktukları için rahat hareket edemedikleri, yiyecek bulamadıkları için aç kaldıkları, sığınaklarda rahatsızlanıp sürekli hasta olmaları nedeniyle de geri dönmek için Kandil'den izin istedikleri telsiz kestirmelerinden tespit edildi.

Teröristler geri dönemeyince, Karadeniz'in soğuk ve rutubetli hava koşulları nedeniyle sık ormanlık alanlarında sığınaklarda barınamaz hale geldiği, bu nedenle boş yayla evlerine yöneldiği, evlerden çaldıkları yiyecek ve yaşam malzemeleriyle kış üstlenmesi yapmak istedikleri de deşifre oldu. 

DAĞLARDA DİDİK DİDİK ARANIYORLAR

Teröristlerin yaylada kaçtığı ormanın etrafı JÖH ve komando timleri tarafından sarılırken, çemberin de giderek daraltıldığı belirtildi. Bölgede kar ve sis olması nedeniyle operasyonunda zor koşullarda gerçekleştiği ifade edildi. Güvenlik güçleri, ormanlarda olumsuz koşullar nedeniyle barınamaz hale gelen teröristlerin, boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemesiyle kış üstlenmesi yapma istediğini önlemek için, zırhlı araçlarla yaylalarda gece gündüz denetimlerini de artırdı. Güvenlik güçleri ayrıca yaylalarda düzenlenen gezi, etkinlik ve organizasyonlar içinde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, vatandaşları evlerde ve gezi alanlarında erzak bırakmamaları konusunda da sürekli uyardı.

AA

Etiketler: komando, terörle mücadele
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