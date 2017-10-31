Konteynerde havasız kalan kaçaklar son anda kurtarıldı

Yalova'dan İzmir'deki Alsancak Limanı'na getirilen ve İtalya'ya gidecek gemiye yüklenen konteynerde havasız kalan 9 kaçak, konteyneri yumruklayarak seslerini yetkililere duyurdu.

İzmir'de Alsancak Limanı'na gelen konteynerden ses duyan ekiplerin dikkati sayesinde yaşanabilecek bir insanlık dramı son anda önlendi.

Yalova'dan İzmir'e getirilen ve içerisinde ihracat yapılacak eşya olduğu beyan edilen konteynerin İtalya'ya gidecek "Melek" isimli gemiye yüklenmesi için Alsancak Limanı'nda işlem başlatıldı.

Gümrük kontrolüne tabi tutulan ve yoğunluk kontrolü için X-ray cihazına yönlendirilen konteynerden yükselen sesler üzerine detaylı arama yapıldı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, konteynere girdiklerinde eşyaların arasına gizlenmiş baygınlık geçiren kaçakları fark etti.

Yalova'dan karayoluyla yaklaşık 6 saat yolculuk yapan ve konteyner içinde havasız kaldıkları belirlenen bir Iraklı ve 8 Suriyeli, ekiplerin dikkati sayesinde son anda hayata tutundu. Böylelikle ülkelerindeki iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle daha iyi yaşam ümidiyle Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitmeye çalışanların ölümle sonuçlanan yolculuklarına bir yenisinin eklenmesi son anda engellendi.

Çeşme'de tır dorsesinde 15 yabancı uyruklu yakalandı

Öte yandan, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Çeşme Limanı'nda başka bir göçmen kaçakçılığı olayına daha müdahale etti.

İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere olan gemiye yüklenecek 34 ZM 5185 plakalı tırın dorsesini kontrol eden ekipler, karbon oranının yüksek çıkması üzerine dorsede detaylı arama yaptı.

Ekipler, yasa dışı yoldan yurt dışına çıkmaya çalışan biri İran, 14'ü Irak vatandaşı olmak üzere 15 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Sınırı farklı yöntemlerle geçmeyi deniyorlar

Yurt dışına gidecek gemilere yüklenen konteynerlere gizlenerek sınırdan geçirilmeye çalışılanların hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, kaçakların dramını bir kez daha gündeme getirdi.

Avrupa ülkelerine deniz yoluyla gitmek için genellikle lastik bot ve dalgalara dayanıksız tekneleri kullananlar, "ölüme yolculuk" olarak nitelenen bu geçişlerde verdikleri paraya göre lüks yat ve jet skileri de kullanıyor.

Kaçakların havasız kalmayı göze alarak tır dorseleri ve konteynerlerde yaptıkları yolculuklar da çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.