Kontrolden çıkıp koşu parkına girdi

Ankara'da, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. İstanbul yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Başkentte, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul yolunda Eryaman istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak koşu parkına girdi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. AA

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