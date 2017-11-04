Kontrolden çıkıp koşu parkına girdi

Ankara'da, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. İstanbul yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Başkentte, yol kenarındaki bariyeri aşarak koşu parkına giren otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yolunda Eryaman istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak koşu parkına girdi.
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
AA