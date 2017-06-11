Kontrolden çıktı, nöbetçi eczaneye girdi

MERSİN 'in Erdemli İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil nöbetçi eczaneye girdi. Kazada, eczaneye ilaç almaya gelen 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan nöbetçi eczanede meydana geldi. Sürücü Faruk Kılıç yönetimindeki 33 VJV 33 plakalı otomobilde, fren yerine gaza basınca içinde müşteriler olan nöbetçi eczaneye girdi. İş yerinin içine kadar giren otomobil, ilaç almak için gelen 2 kişiye çarptı. Hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Eczane sahibi 38 yaşındaki Emrah Keskin, bir anda otomobilin eczanenin içine girdiğini söyledi. Keskin, "Biz içerde hastalara ilaç verirken birden büyük bir gürültü meydana geldi. Bir de baktık ki eczanenin içine otomobil girmiş. Şans eseri ölen olmadı. 2 tane müşterimiz hafif olarak yaralandı. Eczanede tereklerimiz ,ilaçlarımız ve bilgisayarlarımız büyük zarar gördü" dedi. Kaza esnasında yaralanan Rasim Çiftçi ise "Çocuğuma ilaç almaya gelmiştim. Birden deprem oldu zannettim. Arkama baktığımda ise arabayı gördüm ucuz kurtulduk" dedi. Yaralılar hastanede ayakta tedavisin ardından taburcu edilirken, otomobil sürücüsü Faruk Kılıç ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.