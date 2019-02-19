Konut mağdurları eylem yaptı

İnşaat firmalarının evlerini süresinde teslim etmediğini öne süren bir grup, Saraçhane’de eylem yaptı.

Kendilerine “Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri” adını veren grup üyeleri, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Burada grup adına açıklama yapan Fahri Kaygu, toplanan insanların, ailesinin boğazından ve giyiminden kısarak ev sahibi olmaya çalıştığını söyledi. Daire alanların ellerinde kat karşılığı inşaat sözleşmelerine istinaden yapılmış sözleşmeleri, banka ödeme dekontları ya da müteahhit şirketlerin para tahsilatı makbuzları olduğunu belirten Kaygu, “Baktığınızda milletin ödediği paralarla yapılmış küçük bir kısmı eksik de olsa inşaatlar vardır” dedi. Kaygu, mahkemelerin elinde sözleşmesi, ödeme dekontu olan vatandaşlara “bu mal senin” diye karar verip tapusunu tescil edemediğini dile getirerek, “Çünkü milletten toplanan parayla imal edilerek ortaya çıkan değer ya paravan firmalarla kaçırılmış ya da sözleşmeyle satılan haklar sonrasında bankalara veya tefecilere ipotek verilerek tescil imkansızlaştırılmıştır. Firmalar tarafından bilinçli olarak tescili imkansızlaştırmak için kat irtifaklı daire tapuları çıkartılmıyor” diye konuştu.