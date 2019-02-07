Konya'da kedi yuvası çalan şahsa ilginç ceza

Konya'da "kedi yuvası" hırsızlığı suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında sokak kedilerine mama alması karşılığında cezadan kurtuldu.

Konya'da, "kedi yuvası" hırsızlığı suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında sokak kedilerine mama yardımı yapması karşılığında ceza almadı. Konya'da yaşayan E.Z.T'nin sokak hayvanları için yaptığı kedi yuvasının çalınması üzerine hırsızlık soruşturması başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan hırsızlık zanlısı hakkında açılan soruşturma dosyasını, ilgili yasa kapsamına girmesi ve tarafların anlaşma ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderdi. Uzlaştırmacının görüştüğü E.Z.T, şüpheli şahsın sokak kedilerine 10 paket mama alması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Bu şartla tarafların uzlaşması sonucu, şüpheli ceza almaktan kurtuldu. AA

Okunma Sayısı: 632

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.