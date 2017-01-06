Konya'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servis otobüsü devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrenci yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu Meteoroloji Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan servis otobüsü, iddiaya göre buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. DHA

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