Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Uğur Yanık idaresindeki 42 AZ 685 plakalı motosiklet ile Emrah K(29) yönetimindeki 42 JH 258 plakalı traktör, Karapınar - Konya karayolunun 30. kilometresinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yanık, olay yerinde öldü. Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Acemice (22) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Acemice, ambulansla Konya'ya sevk edildi. Traktör sürücüsü Emrah K, jandarma tarafından gözaltına alındı. AA

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