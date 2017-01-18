Konya esnafı, köpekler üşümesin diye battaniye örttü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Konya'da esnaf, uyuyan sokak köpekleri üşümesin diye üstlerini battaniye ile örttü, çevrelerini de kartonla çevirdi.

Konya'nın en işlek bölgelerinden Zafer Meydanı'ndaki hayvansever esnaf, bir binanın girişine sığınan sokak köpeklerinin üşümemesi için altlarına halı serdi; üstlerini de battaniye ile örttü. Esnaf sokak köpeklerinin etraflarını da rüzgardan etkilenmesinler diye kartonla çevirdi. Bir hayvan koruma derneği de esnafın köpeklere sahip çıkmasının fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. DHA

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