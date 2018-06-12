Konya, İzmir ve Aydın'da sel musibeti: ''Her şeyimiz bitti''

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler suyla dolarken bazı araçlar selde sürüklendi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Köyceğiz Caddesi'nde bazı araçlar selde sürüklendi. İhsaniye Mahallesi İhsaniye alt geçitine giren bir belediye otobüsünün içini su bastı.

Otobüs şoförü alt geçitte mahsur kalmamak için yoluna devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İZMİR'DE DE SAĞANAK...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım alanlarındaki ürünlere zarar verdi.

Ödemiş'te bugün saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve dolu, Konaklı Mahallesi'ndeki tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle ekinlerin zarar gördüğünü söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Altınmekik, "Akşam başlayan sağanak yağış ve dolu tarlalarımızda ekili olan mahsullerimize zarar verdi. 15 dakika süren dolu yağışı zeytin ve erikleri dallarından döktü. Bostan ve salatalık tarlalarına zarar verdi. Sabah gidip tarlaları gezeceğiz. Şimdi ne desek boş. Asıl zarar ziyan sabah gün ışığıyla ortaya çıkacak" dedi.

Konaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve tarlasındaki ekinlerde büyük zarar oluşan 28 yaşındaki Devrim Türker ise, "15 dakikalık yağan yağmur ve dolu bütün ürünlerimizi bitirdi. Mısırlık silajlarımız bitti. Mahsullerimiz bitti. Zeytinlerimiz bitti. Zararımız çok. Her şeyimiz bitti. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

AYDIN'DAKİ SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkilerken, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki alt geçitte sulara gömülen bir minibüste mahsur kalan 1'i çocuk toplam 3 kişiyi çevredekiler ve zabıta ekipleri kurtardı.

Nazilli'de bugün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç ederken, evleri ve işyerlerini su bastı. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki alt geçitten geçmek isteyen Hasan Göksu idaresindeki 09 M 7104 plakalı yolcu minibüsü, yolun çökmesi sonucu sulara gömüldü. Minibüsteki 1'i çocuk toplam 3 kişiyi çevredeki vatandaşlar ve zabıta ekipleri kurtardı. Ayrıca, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Nazilli-Ödemiş Karayolu da bir ağacın devrilmesi sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, her yağan sağanak yağışlar sonrasında aynı manzaraların meydana geldiğini, ASKİ ekiplerinin bu duruma köklü bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

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