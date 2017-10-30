Konya merkezli 31 ildeki soruşturmada gözaltı sayısı 58'e yükseldi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla 31 ilde başlatılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden gözaltına alınanların sayısının 58'e yükseldiği öğrenildi. Ekipler diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş Gülen Hareketi üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, geçen hafta yapılan operasyonlarda şüphelilerden 52'si gözaltına alınmıştı. AA

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