Konya’nın Sille’si

KOnya’da Kudüs yolu üzerinde bulunan Sille, yaşayan tarih olarak keşfedilmeyi bekliyor.

Kudüs yolunda bulunduğundan dolayı Roma ve Bizans İmparatorlukları döneminde yerleşim ve dini merkez haline gelmiş, tarihîbir atmosferi yaşayan ve bu etkinin hâlâ devam ettiği bir yerleşim yeridir, Konya’daki Sille.

Roma ve Bizans İmparatorluklarına ev sahipliği yaptığı için manastırlar ve diğer dinlere ait kalıntılar bulunan Sille’deki Ak Manastır, asırlarca kesintisiz bir şekilde hizmet vermiştir. Bundan dolayıdır ki dünyanın en eski manastırlarından bir tanesidir. Aktif olarak kullanılmasın sebeplerinden bir tanesi dünyanın önemli ticaret yollarından biri olan İpekyolu üzerinde ve her daim yerleşime açık olmasıdır.

Bu manastır aynı zamanda dünyanın en eski ve en büyük manastırlarındandır. Burası Selçuklu devletinin başşehri Konya olmasına rağmen Ortodoks ve Hıristiyanlar da yaşamış ve dinî kimliklerini korumuşlar. Yaşayan tarih Ak Manastır Selçuklu ve Osmanlı’ya da ev sahipliği yapmış ve manastıra zarar verilmeden yanına bir de mescid yapılmıştır. Konya merkezdeki Ortodoks ve Hıristiyanlar Sille’ye taşınırlar. Sille’de yaşadığı söylenen Karamanlı Ortodoks Türkleri Bizans döneminde Konya çevresine yerleştirilen Kuman ve Peçenek Türk boyları olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde yaşanan mübadele sonunda ise Türkiye’den gitmişlerdir.



KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Keşfedilmeyi bekleyen tarihî Sille’de yaşayan halk azalmasına rağmen turist ziyaretlerinin Konya’daki merkezlerinden bir tanesidir. Yaz aylarında özellikle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaktadır. Sille’yi görenler hayran kalıyor. Tarihî dokusuna zarar vermeden yapılan yenilemeler ve Sille barajının da tabiî dokusu ile birlikte piknik yerleri turist akınının artmasına sebep oluyor. İki dağ arasındaki vadide sıkışmış gibi gözüken İpekyolu’nun geçiş güzergâhı ve konaklama merkezi olan bu yerleşim yeri kilisesi, taş köprüsü ve Selçuklu döneminden kalma camileri ile ziyaretçilerine yaşadıkları bu toprakların nelere kaynaklık etmiş olduğunu ortaya koyuyor. Konya’nın sekiz kilometre dışındaki bir mahallesi olan Sille tarihiyle yerli ve yabancı turistlerini bekliyor.

Abdüssamed Avcı / Konya