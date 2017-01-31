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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Köpeğin üzerini montuyla örten işçiye altın, takdir belgesi ve mont

31 Ocak 2017, Salı 17:41
Giresun'da belediyenin hayvan bakımıyla ilgili işçilerinden olan ve kar yağışı altında köpeklere battaniye dağıtırken battaniye kalmaması üzerine giydiği montu çıkartıp sokakta üşüyen köpeğin üzerine örten belediye işçisinin bu görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun Belediyesi Başkanı Kerim Aksu, belediye işçisi Bülent Kalpakçıoğlu'na özel olarak teşekkür etti, altın verdi ve ayrıca yeni bir mont hediye etti.

Giresun’da Aksu Mahallesi’nde bir apartman sakininin, dairelerin önünden ayakkabıların çalınması sonrasında hırsızları bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada aç kalan ve üşüyen köpeği önce seven bir kişinin yemek vermesi, ardından da üzerindeki montu üstüne örttükten sonra oradan ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu kişinin belediye işçisi Bülent Kalpakçıoğlu olduğunun ortaya çıkması, ardından da ilginç görüntülerin kısa sürede yayılması sonrasında işçiyi yanına çağıran Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, gurur duyacakları bir olaya şahit olduklarını söyledi. Göreve geldiklerinde ilk yaptıkları işlerden birinin hayvan barınağını iyileştirmek olduğunu hatırlatan Başkan Aksu, “Doğada yaşayan hayvanlar ne kadar özgürse, insanlarında o kadar özgür olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam gurur duyacağımız bir olaya şahit olduk. Arkadaşlarımız bizim de talimatımız ile sokak hayvanlarının yem verip, üzerlerine battaniye örterek kış günlerinde üşümemelerini, aç kalmamalarını sağlıyor. Bülent arkadaşımız da o ekibin içinde çalışmalara katkı veriyordu. Battaniye yeterli olmayınca üşüyen köpeğe yiyeceğini verdikten sonra montunu çıkarıp üstünü örterek insanlık dersi verdi. Belediyemizin anlayışı ve ortak paydası olan bu gibi durumlar için kendisini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Hayvanlarımızı, insanlarımızı, şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin bir parçası olan tüm canlıların da bu soğuk günlerde yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyoruz. Bülent arkadaşımız gibi tüm çalışanlarımız ve halkımız bu duyarlılık içindedir” dedi.

Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun takdir belgesi ve altın verdiği, yeni bir mont hediye ettiği Bülent Kalpakçıoğlu da olayla ilgili olarak şunları söyledi: “İlimiz son günlerde yoğun kar yağışı altındaydı. Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda sokak hayvanları için yem, barınma ve battaniye desteği çalışmalarında bulunduk. Sokakta gördüğüm bir köpek üşüyordu ancak battaniye kalmamıştı. Yemi verdikten sonra gözlerime bakınca içimden montu üzerine örtmek geldi. Altı üstü bir mont. Hiç tereddüt etmedim. Bunları herkesin yapması lazım. Onların da canı var. Yemeğe, ısınmaya, barınmaya ihtiyaçları var. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bunlar bizim temel insanlık görevimizdir.”

DHA

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