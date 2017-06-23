Korku dolu anlar: Havuzda elektrik akımı tehlikesi!

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eğlence havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki bir eğlence havuzunda bulunan 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden işletme sahibi ve oğlu, havuzdakileri kurtarmak için suya girdi. İşletme sahibi ve oğlunun da akıma kapılması üzerine, çalışanlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri havuzda bulunan 5 kişiyi çıkararak yaptıkları kontrollerde öldüklerini tespit etti. Olayda yaralanan bir kişi ise Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydaölenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. AA

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