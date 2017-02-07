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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Korkudan çadırın içinde bile duramadılar

07 Şubat 2017, Salı 09:09
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin bazıları, yaşadıkları korku nedeniyle çadırlara giremeyerek geceyi dışarıda geçirdi.

Ayvacık İlçesi'nde, dün saat 06.51'de Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğündeki depremle uyanıp korkuya kapılan Yukarıköy sakinleri, gün içinde artçı sarsıntılarla aynı korkuyu defalarca yaşadı. Aynı gün 13.58'de yine 5.3 ile sallanan bölgede bir kez daha korku ve paniğe kapılan depremzedeler, akşam yemeğinin ardından AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kente yerleştirildi.

Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle AFAD tarafından evlerine girmeleri yasaklanan köylüler, gece sokakta kalma korkusuyla akşam yemeğinden sonra çadırlarda yer kapmak için birbiriyle yarıştı. Ancak saatler gece yarısına yaklaştığında deprem psikolojisi ve korkusu nedeniyle gözlerine uyku girmeyen köylüler, çadırların içinde duramadı. Kapalı alanda kalma korkusu nedeniyle çadırların dışına çıkıp yerlere oturan köylüler geceyi dışarda geçirdi. Deprem korkusu nedeniyle çadırlara giremeyen ve çadır önünde sabahlayan depremzedeler, şöyle dedi:

"Korkuyoruz, içeri giremedik. Sabahki deprem çok fenaydı. Sabah 6.30'dan beri ayaktayız. Uyuyamıyoruz. Saat kaç oldu. Uykumuz bile gelmedi. Yoksa çoktan uykumuzu almıştık. Daha büyük olacak diyorlar. Çok korkuyoruz. Sabahki alttan bir vurdu. Salladı. Yerle bir oldu. Öldük, kurtulma şansımız hiç yok dedim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu kadar yardım, çok büyük bir başarı. Hala bir korku hissediyoruz. O korkuyu yaşayan bilir. Korktuğumuz için dışarıda oturduk. Art arda olduğu için giremiyoruz. Aklımız çıkıyor" dedi.

DHA

Etiketler: çanakkale, ayvacık, deprem
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