"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kredi kartı dolandırıcıları tatilde yakalandı

15 Haziran 2017, Perşembe 23:22
ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, ayrı otellerde tatil yapan 4 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kemer’deki 4 ayrı otelde rezervasyon yapan Hamit K., Fatih Ş., Mahmut Ö. ve Ferhat B., 30 Mayıs tarihinde tatile geldi. Şüpheliler, 7 Haziran günü Deniz Caddesi’ndeki bir restorana yemeğe gitti. Yemeğin ardından kredi kartı bilgileri kullanılarak işlem yapılmasına olanak sağlayan programı kullanan 4 şüpheli, 2 bin 300 liralık hesabı ödeyip restorandan ayrıldı. Bunun hemen ardından bir kredi kartı sahibi restoranı arayarak haberi olmadan işletmede kartının kullanıldığını belirtti.

Kemer’de tatilini sürdüren şüphelilerden Hamit K. ile Fatih Ş., dün gece aynı restorana yeniden geldi. Şüpheliler ile çalışanları haber verdiği, restoranın karşısındaki gece kulübünün güvenlik personeli arasında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayan güvenlik personeli, polise haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemleri için polis merkezine götürülen Hamit K. ve Fatih Ş.’ye gelen mesajlarından şüphelenen polis, şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye aldı. Polis, Hamit K. ve Fatih Ş. ile mesajlaşan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hamit K. ve Fatih Ş. aracılığıyla şüphelilere buluşma noktası verildi. Polisin belirlediği buluşma noktasına 07 TDR 10 plakalı araçla gelen Mahmut Ö. ve Ferhat B. yakalandı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve enjektör ele geçirildi. Gözaltına alınan Mahmut Ö. ve Ferhat B. de işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Burada yapılan incelemede 4 şüphelinin cep telefonlarında banka ve banka kartı dolandırıcılarının ortak kullandığı kapalı devre internet sisteminin kayıtlı olduğu ve bu sistem üzerinden kredi kartı bilgilerini sattıkları ya da satın aldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş görüntülere de rastlandı.

Şüphelilerden Hamit K.’nın ifadesinde Ankara ve İstanbul gibi birçok ilde benzer suçları işlediklerini itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Okunma Sayısı: 407
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.