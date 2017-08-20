Küçük tedbirlerle belaları def edebilirsiniz

Beylikdüzü Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 18’inci Yıldönümü’nde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nu Yaşam Vadisi Sahnesi’ne konuk etti.

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri Beylikdüzü sakinlerine anlatan Kadıoğlu, “Güvenli yaşam kültürü olmayınca afete hazırlık kültürü de olmuyor. Küçük tedbirlerle büyük belâları def edebilirsiniz. Afet yönetimi toplum tabanlıdır; önce halkı eğitmeli” diye konuştu.

34 bin hasarlı bina var

Kadıoğlu, “Marmara Denizi’nde yaklaşık 500 yıldır kırılmayan bir fay olduğunu ve İstanbul’u büyük bir tehlike beklediğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, “En kötü senaryo ile 7’nin üzerinde bir deprem bekliyoruz. 34 bin hasarlı bina var. İstanbul’da deprem olduğunda riski karşılayamayız. Bu sayıyı 300 binaya indirmek lâzım” dedi.

“O anda Çök-kapan-tutun”

Afet toplanma alanlarını belirlemeden önce hayat alanlarının düzenlenmesinin öncelikli olduğunu söyleyen Kadıoğlu, eşyaların mutlaka sabitlenmesi, dolapların üzerine ağır eşya, kitaplıklara kalın ansiklopedilerin konulmaması, camların patlaması riskine karşı tedbir alınması, evlere yangın dedektörü takılması ve DASK zorunlu deprem sigortasının yapılması gerektiğini ifade etti. Afet anında sakin kalmanın ve doğru hareket etmenin hayat kurtardığını dile getiren Kadıoğlu, “Deprem anında kaçmayın. Çök-kapan-tutun pozisyonunu alın. 60 saniye sayın. Kısa zamanda geçeceğini düşünün. Depremden hemen sonra kendinizi kontrol edin” dedi.

İstanbul – Yeni Asya

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

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Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı

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