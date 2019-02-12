Küçükcekmece'de 5 katlı bina riskli görülerek boşaltıldı

Küçükçekmece'de 5 katlı apartman, bina sakinlerinin başvurusu üzerine yapılan incelemelerin ardından riskli görülerek boşaltıldı.

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak’ta bulunan apartmanın sakinleri, 11 Şubat tarihinde oturdukları binanın risk taşıdığını belirterek Küçükçekmece Belediyesine başvurdu. Mühendisler tarafından yapılan incelemenin ardından risk taşıdığı tespit edilen apartman, dün akşam tahliye edilerek mühürlendi. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı, yapılacak değerlendirme sonucunda belli olacak. Öte yandan, tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının geçici olarak akrabalarının yanına taşındığı, bir kısmının da Küçükçekmece Belediyesi tarafından otellere yerleştirildiği bildirildi. AA

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