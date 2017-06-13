Kumkapı'da otelde yangın!

Kumkapı'da bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan çoğunlukla yabancıların kaldığı 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 5-6 kişiyi kurtardıkları görüldü. Yangın sırasında ufak çaplı patlamaların da olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor. DHA

Okunma Sayısı: 605

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.