Kurallara uymayan sürücüler helikopter ile tespit edildi

Gaziantep-Adıyaman kara yolunda helikopterle yapılan denetimde, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, helikopter destekli yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip ceza kesti. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi. Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekibi havadan kural ihlallerini anında tespit etti. Kara yolunda ise jandarma trafik ekipleri 5 ayrı noktada görev aldı. Helikopter ile kural ihlalleri tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi. Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlalinde bulunan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Sürücü belgesi ve ruhsat denetiminden sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para cezası verildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.