Kurbanlık hayvan bilgileri cep telefonundan sorgulanacak

Vatandaşlar, "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulamadan kurbanlık hayvanın küpe numarasını girerek bilgilerini sorgulayabilecek.

Vatandaşlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulamadan kurbanlığın küpe numarasını girerek, hayvanın bilgilerini sorgulayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek.

Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınacak. Halk eğitim merkezlerinde "Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları" düzenlenecek.

Kurban kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.

İl ve ilçelerde oluşturulan kurban satış ve kesim yerleri, 1 Ağustos'tan itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarından yayınlanacak.

Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır olacak

Kurban satış yerleri, bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan nakli başlatılmayacak.

Koyun, keçi, sığır, manda ve deve dışındaki kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar, kurban satış yerlerine getirilemeyecek. Kurbanlık olabilmesi için devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekecek.

Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış, kurban vasfı taşımayan hayvanlar kurban satış yerine alınmayacak ve satışına izin verilmeyecek.

Mobil uygulama ile sorgulanabilecek

Kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan ya da çadır sahibinden "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi" alınacak. Yapılan denetimlerde tespit edilen, kurbanlık vasfı taşımayan hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenecek. Kurban satış yerinin muhtelif bölgelerine (X) işareti bulunan hayvanların kurbanlık için uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılacak.

Tebliğin birinci ekinde yer alan "Kurbanlık Hayvan Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar", ikinci ekinde yer alan "Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe ve Pasaportları" duyuruları camilerin ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılarak, vatandaşlar bilgilendirilecek.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilecek.

Yasaklara uymayan tesislere ceza

Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve satış yerleri dışındaki bölgelerde satışına müsaade edilmeyecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde, bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesilecek. Bu fiil konutlarda işlenirse uygulanacak ceza bin 450 lira olacak.

Dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak kurban kesimini gerçekleştirmeyenlere, hayvan başına bin 255 lira idari para cezası uygulanacak.