Kurt saldırısından kaçan koyun sürüsü uçurumdan atlayarak telef oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurtların saldırısından kaçan sürüdeki 40 koyun, peş peşe uçurumdan atlayarak öldü. Kayalıklarda mahsur kalan 4 koyun ise AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Yayladalı mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Mustafa Yılmaz, kendisine ait 76 koyunu bölgede otlatmaya başladı. Kısa süre sonra iddiaya göre, birkaç kurt sürüye saldırdı. Kurtların saldırısıyla kaçan koyunlardan 40'ı yaklaşık 300 metre yükseklikteki uçurumdan peş peşe atlayarak öldü. 4 koyun ise kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Yılmaz, mahsur kalan koyunları kurtarmak için jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan koyunları 2 saatlik çalışmayla kurtararak sahibine teslim etti. DHA

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