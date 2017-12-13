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13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Kuru kayısı fiyatları yükselişe geçti

13 Aralık 2017, Çarşamba 12:05
Dünya kuru kayısı ihtiyacının çok büyük bir kısmının karşılandığı Malatya'da ürünün fiyatı, hasat dönemine oranla yüzde 50 artış gösterdi.

Hasat döneminde kilogramı 4 liradan satılan kuru kayısının fiyatı, üreticinin elinde ürün kalmaması nedeniyle 8 liraya kadar yükseldi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, hasat döneminde yaş ve kuru kayısıda yaşanan aşırı fiyat dalgalanmaları nedeniyle orta ölçekli üreticilerin ekonomik kayba uğradığını söyledi.

Üreticilerin çoğunluğunun ellerindeki kuru kayısıyı sattığını dile getiren Solmaz, pazara arz edilen ürün miktarının azalmasıyla fiyatların yükselişe geçtiğini ifade etti.

Ekonomik anlamda güçlü olmayan üreticilerin bakım masrafları ve işçi ücretleri dolayısıyla hasat dönemi bitmeden ürünlerini sattıklarını söyleyen Solmaz, şöyle devam etti:

"Her yıl hasat sezonunda kayısı fiyatı düşüyor. Üreticiler hasat zamanı kuru kayısıyı kilogramı 4 liradan sattı. bugün aynı kayısının kilogramı 8 liraya kadar yükseldi. Çiftçinin elinde mal kalmayınca fiyatlar yükselişe geçti. 4 liraya üreticinin sattığı kayısının bugün 8 liraya kadar çıkması bizler açısından düşündürücü. Bazı üreticilerimiz mecburiyetten, bazıları ise fiyat düşer korkusuyla ürününü değerinin altından sattı. Bunun da yaklaşık yüzde 70'ini tüccar aldı."

"ÜRETİCİLER KAYISIYI DEĞERİNDEN SATAMADI"

Solmaz, çil hastalığı ve dolu nedeniyle zarar gören yaş kayısının, "elde kalır" korkusuyla meyve suyu fabrikalarına kilogramı 35 kuruştan satıldığını belirterek, "O kayısılar şu anda kuru kayısı olarak kilogramı 2 liradan alıcı buluyor. Bugün 'elek altı' diye tabir edilen, 240-300 tanesi bir kilogram gelen kuru kayısının kilogramı 6 liraya yükseldi. Bu da şunu gösteriyor, hasat zamanında üreticiler kayısıyı değerinden satamadı." ifadelerini kullandı.

Ürünün bol olmasına rağmen üreticilerin birçoğunun borçlarını ödemek için ürünlerini pazarda düşük fiyata sattığını anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"Hasat döneminde üreticilere devlet desteği verilirse kayısı fiyatlarında bu kadar oynama olmaz. Üreticiler hasat döneminde işçi parasını verebilmek amacıyla ürününü hemen elden çıkarıyor, mecburiyetten yok pahasına satıyor. Çiftçiler her yıl bir sonraki yıla borçlu giriyor. Bazı üreticiler geçinebilmek için kent merkezinde ek iş yapmak zorunda kalıyor."

Solmaz, kuru kayısıdaki fiyat artışının süreceğini de sözlerine ekledi.

AA

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