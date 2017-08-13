Kuş yuvasında yakalandı

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde, bir sitede bulunan kuş yuvasında 2 metre boyunda yılan yakalandı.

Yuvadaki 4 kırlangıç yavrusunu yediği bildirilen yılan, belediye ekipleri tarafından kent merkezinden uzak bir bölgede tabiata salındı. İnegöl İlçesi Alanyurt Esentepe Mahallesi’ndeki bir site sakini bahçede bulunan kuş yuvasına yem bırakmak için elini uzattığında dev yılanla karşılaştı. Kuş yuvasında kıvrılmış olarak yatan yılanla karşılaşan site sakini, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi. Siteye gelen ekipler, büyük bir titizlikle yılanı yakaladı. Yuvadaki 4 kırlangıç yavrusunu da yediği bildirilen yılanın İnegöl’de bu yıl yakalanan en büyük yılan olduğu bildirildi. 2 metre boyundaki yılan belediye ekipleri tarafından şehir dışına götürülerek doğaya salındı. DHA

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