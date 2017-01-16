Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şahin Tuncer idaresindeki 43 ER 544 plakalı otomobil, Simav-Harmancık karayolunun 18. kilometresinde karşı yönden gelen Ali Kaya'nın kullandığı 43 KC 592 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ali Kaya (70) ile otomobildeki gelini Ayşe Kaya (45) olay yerinde öldü. Dudu Kaya ile sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Tuncer ve eşi Gülistan Tuncer yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

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