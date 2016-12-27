Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. İstanbul'da bu gece başlayacak yağışlar yarın kara dönüşecek. Ankara'da yarın başlayacak kar yağışı, cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Türkiye, bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağış sisteminin etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt geneli yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacak.

İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar mevkisi, Afyonkarahisar, Isparta çevreleri yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı kesimlerinde de kuvvetli yağmur yağacak.

Yağış sistemi, perşembe ve cuma günü Güney Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Yağışlar, Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde de kar şeklinde olacak.

Perşembe ve cuma günleri görülecek yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacak.

Yağışlar, 2016'nın son gününde de batı kıyıları dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edecek.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Rüzgar, İstanbul ve Marmara'da kuzey yönlerden perşembe günü fırtına, cuma günü kuvvetli rüzgar şeklinde, perşembe günü İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli esecek.

İstanbul'da bu gece başlayacak ve yarın aralıklarla devam edecek yağışlar, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımı 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline dönecek. Yağış, il genelinde perşembe akşam, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacak. Kar yağışı, kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5-10 santimetre kalınlığına ulaşacak.

Ankara ve İç Anadolu bölgesinde yarın tekrar başlayacak kar yağışı, cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacak ve bölge genelinde ortalama 10 santimetre kalınlığa ulaşabilecek. Konya ve Karaman'da bir haftadır devam eden kar yağışlarıyla Konya'da 45, Karaman'da 85 santimetre kar kalındığı oluştu. Konya ve Karaman, bu yağışlarla tarihinin en yüksek kar kalınlığına ulaştı.

Hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

İç kesimlerde görülecek yoğun kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.