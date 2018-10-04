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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kuyucuk Gölü de kurudu

04 Ekim 2018, Perşembe 01:21
Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, tamamen kurudu.

Gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Üzerinde kuş türünün tesbit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kalmış.

Kuşlar telef oldu 

TÜBİTAK özel ödülünü alan en genç kişi ve Biyolog Doç.Dr. Çağan Şekercioğlu, şu an gölün çok korkunç bir görüntüyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Şekercioğlu, “Maalesef Kuyucuk, sene içerisinde kuşlar için en önemli olduğu zamanda kurudu. Yani Eylül ve Ekim aylarında sonbahar göçünde. Normalde bu zamanda yaklaşık 60 türden 40-45 bin kuş sayarken, şu an Kuyucuk’ta su yok, kuş yok. Burayı kullanamayan kuşların bir kısmının da telef olduğuna eminiz. Çünkü bölgede bu kadar kuşu kaldıracak alternatif başka bir göl yok” dedi. 

Etiketler: kuyucuk gölü
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