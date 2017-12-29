Kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için ise çalışma başlatıldı. DHA

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