Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, kömür tozu yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Çekmeköy mevkisinde, İstanbul-Edirne istikametine seyir halindeki E.Ç'nin kullandığı 39 BD 934 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü E.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun kasasında bulunan ve kazada çevreye savrulan kömür tozlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. AA

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