Van'da jandarma ekiplerince durdurulan lahana yüklü kamyonda, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Yapılan kontrollerde, lahana yüklü kamyonun kasasında oluşturulmuş özel bölmede, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 17 Afganistan, 20 Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. AA

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