Leyla 11 gündür bulunamıyor

Ağrı’da kaybolduğu Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir’i (4) arama çalışmaları 11’inci günde de sürdürüldü.

Avrupa’nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kadavra arama köpeklerini kullanarak, Leyla’yı bulmaya çalışıyor. Ağrı’nın Bezirhane köyünde, bayramın 1’inci günü kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için arama çalışmalarına devam edildi. Arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Ekipler bölgeye didik dikik arıyor. Ağrı Kızılay Şube Başkanlığı’nca arama çalışmalarına katılanlara, köyün taziye evinde yemek veriliyor. Yemeğin ardından tekrar başlanan arama çalışmaları, gün batımına kadar devam ediyor. DHA

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