Leyla’nın köyünde sıra kuyularda

Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde, bayramın 1’inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için 15’inci günde arama çalışmalarına devam edildi.

Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesi’ne ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla’yı burada bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda ‘Mavi’ isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü. *** Tıklayınız: "Asla bu olay benim başıma gelmez" demeyin! DHA

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