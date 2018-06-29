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30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Leyla’nın köyünde sıra kuyularda

29 Haziran 2018, Cuma 21:36
Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde, bayramın 1’inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için 15’inci günde arama çalışmalarına devam edildi.

Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesi’ne ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla’yı burada bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda ‘Mavi’ isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü.

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DHA

Etiketler: leyla
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