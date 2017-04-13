Lice'de terör örgütü PKK'nın sözde mahkemesi yıkıldı

​Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün sözde, "mahkeme" olarak kullandığı bina güvenlik güçlerince yıkıldı.

Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 14 kırsal mahallede 06.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından söz konusu bölgede faaliyet yürüten PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Lice'nin Yalaza köyünde bulunan terör örgütünün sözde, "mahkeme" olarak kullandığı 4 katlı binanın güvenlik güçlerince yıkımı gerçekleştirildi. Söz konusu binada 11 Eylül 2014'te Kürtçe eğitim vereceği öne sürülmüş, okulla ilgili tespit çalışması yapan kaymakamlık ve tapu müdürlüğünce gerçekleştirilen incelemede, okula ait herhangi bir emareye rastlanmamıştı. Bu arada incelemeye gelen görevlilerin güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerine terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmış, jandarma ekipleri de taciz ateşine karşılık vermişti. Olaylar sırasında güvenlik güçlerine ait 12 araçta hasar meydana gelmişti. AA

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