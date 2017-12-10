Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.00 Pendik-Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.45 Yenikapı-Yalova, 9.45 Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak. Ayrıca 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Yalova-Yenikapı, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri ile 7.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi. BUDO'dan sefer iptalleri Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları da olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. AA

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