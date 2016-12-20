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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Lösemili Yusuf Can'ın polislik hayali gerçek oldu

20 Aralık 2016, Salı 10:41
Adana'da 6 ay önce lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Yusuf Can Mermer'in polislik hayali gerçek oldu. Polis üniforması giyip, bindiği ekip aracıyla eskortlar eşliğinde Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yusuf Can Mermer, "Rüyalarım gerçek oldu" dedi.

Gaziantep'te yaşayan Mukaddes Uzun, eşinden boşandıktan sonra bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışmaya başladı. Velayeti kendisine verilen oğlunun sürekli ateşlenmesinden şüphelenen Uzun, hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Yusuf Can Mermer'e lösemi teşhisi konuldu. Adana'ya sevk edilen Yusuf Can Mermer için doğum günü olan 9 Ağustos'ta zorlu tedavi süreci başladı. Tedavi sırasında küçük çocuk, Elele Ailesi Gönüllü Kuruluşu gönüllüleri ile tanıştı. Yusuf Can ile dostluk kuran gönüllüler Elif Bildik, Hilal Ekin ve Kazım Hiçyakmazer, küçük çocuğun en büyük hayalinin polislik olduğunu öğrendi.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile temasa geçen gönüllüler Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü'ye, Yusuf Can Mermer'in hayalinden bahsetti. Tüylü de Yusuf Can Mermer'in en büyük hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Yusuf Can Mermer için özel polis üniforması ve çocuk polis kimliği hazırlandı, kask yapıldı.

'SAYIN MÜDÜRÜM' DİYE KARŞILANDI 

Hayalinin gerçekleşeceğinden haberi olmayan Yusuf Can Mermer ile annesi Mukaddes Uzun için özel bir ekip tahsis edildi. Hastaneden polis eşliğinde alınan Yusuf Can Mermer, makam aracına binip, eskort eşliğinde Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yusuf Can'a makam şoförlüğü yapan polis memuru kapısını açıp selam vererek, "Emir ve görüşlerinize hazırız sayın müdürüm" diyerek karşıladı. Makam otomobilinden inip polis memurunu selamlayan Yusuf Can Mermer'i İl Emniyet Müdürü Osman Ak makam kapısında karşıladı ve koltuğuna oturttu.

Özel hazırlanan polis kimliğini Yusuf Can Mermer'e hediye eden Osman Ak, yunus ekiplerinin kullandığı kask ve bereyi de taktı. Hediye edilen oyuncak telsizle anons yapmaya çalışan Yusuf Can Mermer'e polis tişörtleri de armağan edildi. Yaşadıklarının rüya olduğunu düşünüp, bir süre şaşkınlık yaşayan Yusuf Can Mermer, "Her gece rüyalarımda polis oluyordum. Ama şimdi gerçek polis oldum. Teşekkür ederim" dedi.

ANNENİN GÖZLERİ DOLDU

Oğlu için yapılan sürpriz karşısında gözleri dolan anne Mukaddes Uzun duygularını şöyle dile getirdi:

"Polisleri ne zaman görse oğlum bana 'Ben de bunlar gibi olacağım anne' diyordu. Sürekli rüyasında polis olduğunu bana anlatıyordu. Bizimle yakından ilgilenen Elif ve Hilal hanım sohbet sırasında bunu öğrenince harekete geçti ve oğlumun hayalini gerçekleştirdi."

Yusuf Can Mermer, geldiği gibi eskort eşliğinde makam aracıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

DHA

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