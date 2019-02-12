Maden işçileri de geceledi

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) bin maden işçisi alımı için başvuru yapmaya başlayan vatandaşlar, Zonguldak İŞKUR önünde kuyruk oluşturdu.

İşçi alımı için başvuruların 12 Şubat’ta yapılacağının duyurulmasının ardından önceki akşam saatlerinden itibaren Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bekleyen vatandaşlar, mesai saatinin başlamasıyla başvurularını yapıyor. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgede polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, başvuruları almaya başladıklarını belirterek, vatandaşların başvuru için geceden beri kuyruk oluşturduğunu söyledi. Kaydını yaptıran Mahsun Koçaklı bu iş için sabahladıklarını ifade ederek, “İnşallah iş sahibi oluruz, heyecanlıyız. Evliyim ve bir oğlum var. Askerden yeni geldim ve işim yok. Buna çok ihtiyacım var, girmem lâzım” ifadelerini kullandı. AA

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