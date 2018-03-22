Mahalleli sabah araçlarının başına gidince şoke oldu!

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde 30 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler büyük şok yaşadı.

Üçtutlar Mahallesi Okul 1’inci Sokak’ta sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiklerin kesildiğini görerek polisi aradı. Gelen polis ekipleri, sokak üzerindeki 30 aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastikleri taktı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. DHA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.