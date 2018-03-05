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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Mahkeme: Mağdurları kuş gibi avladı

05 Mart 2018, Pazartesi 11:31
Erzurum'da evinin penceresinden havalı tüfekle ateş ederek, sokakta oynayan 4 yaşındaki Sümeyye Boz ile 6 yaşındaki İkra Kaya'yı yaraladığı için 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 27 yaşındaki Ömer Murat Akçay hakkındaki dosyada mahkeme gerekçesini açıkladı.

Olay, geçen yıl 19 Haziran'da saat 18.30 sıralarında, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden havalı tüfekle ateş etti. Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz ile İkra Kaya'yı yaraladı. Annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen iki çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

AİLELER ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu Ömer Murat Akçay, gözaltına alındı. Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan Akçay, geçen 23 Haziran'da tutuklanarak, cezaevine konuldu. Akçay hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iki çocuğa yönelik toplam 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Akçay, yaklaşık 4 ay sonra geçen 18 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çocukların aileleri, sanık Akçay ile doktor olan annesinin manevi anlamda yanında oldukları için şikayetlerinden vazgeçti. 

CAN SIKINTISIYLA UĞRAŞ ARAMIŞ

Hakim karşısına çıkan Ömer Murat Akçay, iftar vaktinin yaklaşması nedeniyle can sıkıntısından kendine bir uğraş aradığını, bunun üzerine av tüfeğini yağlamaya ve temizlemeye karar verdiğini söyledi. Bu işlemleri bitirdikten sonra camdan çöp konteynerinin üzerindeki boş şişeye ateş etmeye karar verdiğini belirten Akçay, "İlk atışta şişeyi vuramadım. İkinci kez ateş ettim bu kez şişeyi vurdum. Atış yaptığım esnada etrafta herhangi bir canlı görmedim ve ses duymadım. Böyle bir olayın yaşanmasına sebep olduğum için pişmanım. Mağdurlardan özür diliyorum. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

7,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Akçay, kullandığı silahın ateşsiz olduğu ve öldürmeye elverişsiz çıkması nedeniyle her bir çocuğa yönelik 'kasten yaralama' eylemi için 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ömer Murat Akçay dosyasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

"OLAYI KASTEN İŞLEDİ"

Gerekçeli kararda, sanığın sırf can sıkıntısı ile mağdurları basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Kararda, sanığın her ne kadar olayı taksirle işlediğini belirtse de olay yeri inceleme krokisi ve tutanağı incelendiğinde çevrede çöp konteynerinin bulunmadığına işaret edildi. Sanığın herhangi bir hedefe ateş etmek için değil mağdurlara karşı hedef alarak eylemi gerçekleştirdiğini kabul eden mahkeme, sanığın eylemini taksirle değil kasten yaptığını bildirdi. 

SİLAH KUŞ AVLAMAKTA KULLANILIYORMUŞ

Ömer Murat Akçay'ın kullandığı ateşsiz silahın hava ile saçma attığının anlatıldığı kararda, bu tür silahların kuş avlamakta kullandıldığını, daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığına değinildi. Gerekçeli kararda, bu nedenle silahın mahkemece öldürmeye elverişli kabul edilmediği belirtildi. 

CEZA YARI ORANDA ARTIRILDI

Cezada alt sınırdan uzaklaşıldığının aktarıldığını kararda, şöyle denildi:

"Tüfeğin yaralamaya elverişli olduğu somut olay ile de sabit olduğundan eylemi silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştirmesi nedeniyle sanığa verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılmıştır. Sanığın atılı suçu, can sıkınsıtısı üzerine adeta mağdurları kuş gibi avlayarak gerçekleştirmesi, suçu işleme saiki, yargılamaya bir katkısının bulunmaması, hakkına takdiri indirim uygulanmasını gerektirir bir neden bulunmaması nedeni ile sanık hakkında takdiri (iyi hal) indirim uygulanmamıştır."

DHA

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