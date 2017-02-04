Mahsur kalan 6 aylık ve 2 yaşındaki hastalar kurtarıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde köyde mahsur kalan hasta 6 aylık bebek ile 2 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Kağızman ilçesine bağlı Çengilli köyünde rahatsızlanan 6 aylık Yakup Doğan ve 2 yaşındaki Harun Kalkan'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yardım talebi üzerine yola çıkan 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından köye ulaştı. UMKE kar motorlarının da kullanıldığı hasta kurtarma operasyonunda hastaların ilk müdahalesi köyde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından hastalar kar motoruyla ambulansın olduğu alana getirildi. Sağlık ekipleri, 6 saatlik çalışmanın ardından Doğan ve Kalkan'ı Kağızman Devlet Hastanesine kaldırdı. AA

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