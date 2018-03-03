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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Malatya'da korkunç kaza! Araba ikiye ayrıldı

03 Mart 2018, Cumartesi 08:09
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi.

Sivas yönünde ilerleyen 44 DG 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen 44 ER 802 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Halit Güler ile Hatice Çolak yaşamını yitirdi. Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu (47), Mahmur Kaygusuz (34) ve Mustafa Çolak (40) ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kişinin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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