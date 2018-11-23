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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Malatya'dan bir ölüm haberi daha geldi

23 Kasım 2018, Cuma 01:02
Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü trafik kazasında, ağır yaralanan bir kişi daha öldü.

Kazada ağır yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Sevim Topay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 

İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.

Kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı. 

AA

Etiketler: malatya, trafik kazası
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