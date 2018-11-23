Malatya'dan bir ölüm haberi daha geldi

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü trafik kazasında, ağır yaralanan bir kişi daha öldü.

Kazada ağır yaralanan ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Sevim Topay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 142

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.