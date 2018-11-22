Malatya'dan üzücü haber!

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi. Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi. AA

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