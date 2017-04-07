Malatya merkezli kaçak silah operasyonu: 27 gözaltı

Malatya ve Bingöl'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 27 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli iki ilde, ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 27 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah imali ve ticareti yapanlara yönelik Malatya ve Bingöl'de 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM öncülüğünde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Asayiş Şube müdürlüklerinden 160 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 21 tabanca, 39 av tüfeği, 2 bin 524 tabanca mermisi, 88 av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca ve tüfek parçalarıyla 246 gram esrar ele geçirildi. AA

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