Maltepe'de yangın çıktı

İstanbul, Maltepe'de bulunan bir otomobil servisinin boyama yapılan bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın olduğu serviste itfaiyenin çalışması devam ediyor. DHA

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