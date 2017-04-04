Manisa'da bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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