Manisa'da ByLock operasyonu: Gözaltılar var

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen Hareketinin esnaf yapılanmasında görev aldığı ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, Manisa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. AA

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