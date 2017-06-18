Manisa'da kışlaya yemek veren şirket, Bakan'ın açıklamasına sığındı

​Manisa'da akşam yemeğinin ardından 731 askerin zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınması sonrasında, Rota Yemekçilik A.Ş. adına yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şirketin günde yaklaşık 130 bin kişiye yemek verdiğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Öncelikle bu durumu yaşayan tüm askerlere ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Babalar Günü'nde böyle hadisenin yaşanmış olması bizi derinden üzmüştür. Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun, büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici. Sayın Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın açıklamasını önemli görüyoruz. Sayın Bakan Işık, yemediği halde etkilenenlerin olduğunu açıkladı. Yine Sayın Bakan açıklamasında 'Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz' diyor. Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası'nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır. Ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor."